Повітряна тривога поширилась країною — чим обстрілює ворог

Ракета злітає в повітря. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз, 8 грудня, поширилась низькою східних та центральних областей. Є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила всі вище зазначені області, а також Харківську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:12. Наразі Харків перебуває під обстрілом ракет. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти по місту завдали як мінімум п'ять ударів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Оновлено 03:28. За даними пабліка "Николаевский Ванек", Харків перебував під обстрілом ракет, попередньо, С-300.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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