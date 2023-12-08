Повітряна тривога поширилась країною — чим обстрілює ворог
Повітряна тривога в Україні зараз, 8 грудня, поширилась низькою східних та центральних областей. Є загроза балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними Повітряних сил, у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.
Таким чином повітряна тривога охопила всі вище зазначені області, а також Харківську.
Оновлено 03:12. Наразі Харків перебуває під обстрілом ракет. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти по місту завдали як мінімум п'ять ударів.
Оновлено 03:28. За даними пабліка "Николаевский Ванек", Харків перебував під обстрілом ракет, попередньо, С-300.
Наразі в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
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