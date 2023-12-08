Воздушная тревога распространилась по стране — чем обстреливает враг
Воздушная тревога в Украине сейчас, 8 декабря, распространилась по низкой восточной и центральной области. Есть угроза баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным Воздушных сил, в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях объявлена угроза применения баллистического вооружения.
Таким образом, воздушная тревога охватила все вышеуказанные области, а также Харьковскую.
Обновлено 03:12. В настоящее время Харьков находится под обстрелом ракет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты по городу нанесли как минимум пять ударов.
Обновлено 03:28. По данным паблика "Николаевский Ванек", Харьков находился под обстрелом ракет, предварительно С-300.
В Украине объявили отбой воздушной тревоги.
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