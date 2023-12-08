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Воздушная тревога распространилась по стране — чем обстреливает враг

8 декабря 2023 03:04
обновлено: 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространилась по стране — чем обстреливает враг
Ракета взлетает в воздух. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 8 декабря, распространилась по низкой восточной и центральной области. Есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным Воздушных сил, в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила все вышеуказанные области, а также Харьковскую.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 8 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:12. В настоящее время Харьков находится под обстрелом ракет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты по городу нанесли как минимум пять ударов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Обновлено 03:28. По данным паблика "Николаевский Ванек", Харьков находился под обстрелом ракет, предварительно С-300.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 8 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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