Воздушная тревога распространилась по стране — чем обстреливает враг

Ракета взлетает в воздух. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас, 8 декабря, распространилась по низкой восточной и центральной области. Есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным Воздушных сил, в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила все вышеуказанные области, а также Харьковскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:12. В настоящее время Харьков находится под обстрелом ракет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты по городу нанесли как минимум пять ударов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Обновлено 03:28. По данным паблика "Николаевский Ванек", Харьков находился под обстрелом ракет, предварительно С-300.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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