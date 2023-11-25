Повітряна тривога продовжується зараз 25 листопада — атака БпЛА

Повітряна тривога продовжує "червоніти" в низці областей — атака БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз, 25 листопада, триває. В багатьох областях оголосили відбій, однак кілька, зокрема Черкаська, Полтавська та інші, ще "червоніють" від загрози ударних БпЛА. Небезпека почала ширитись країною близько 21:00.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 25 листопада
Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників, які перетнули кордон Черкаської області, прямуючи зі сходу. Також ще одна група "шахедів" рухається в бік Дніпропетровської області.
Таким чином наразі "почервоніли" такі області:
- Черкаська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька.
Оновлено 23:13. "Декілька груп ударних БпЛА з т.о.Маріуполя в напрямку Запорізької області", — пишуть Повітряні сили.
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