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Повітряна тривога продовжує "червоніти" в низці областей — атака БпЛА

25 листопада 2023 23:02
оновлено: 23:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 25 листопада — атака БпЛА
Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 25 листопада, триває. В багатьох областях оголосили відбій, однак кілька, зокрема Черкаська, Полтавська та інші, ще "червоніють" від загрози ударних БпЛА. Небезпека почала ширитись країною близько 21:00. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 25 листопада 

Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників, які перетнули кордон Черкаської області, прямуючи зі сходу. Також ще одна група "шахедів" рухається в бік Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі "почервоніли" такі області:

  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 25 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. "Декілька груп ударних БпЛА з т.о.Маріуполя в напрямку Запорізької області", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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