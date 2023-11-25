Повітряна тривога продовжується зараз 25 листопада — атака БпЛА

Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 25 листопада, триває. В багатьох областях оголосили відбій, однак кілька, зокрема Черкаська, Полтавська та інші, ще "червоніють" від загрози ударних БпЛА. Небезпека почала ширитись країною близько 21:00.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників, які перетнули кордон Черкаської області, прямуючи зі сходу. Також ще одна група "шахедів" рухається в бік Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі "почервоніли" такі області:

Черкаська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. "Декілька груп ударних БпЛА з т.о.Маріуполя в напрямку Запорізької області", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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