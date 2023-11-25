Воздушная тревога продолжается сейчас 25 ноября - атака БпЛА

Воздушная тревога продолжает "краснеть" в ряде областей - атака БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 25 ноября, продолжается. Во многих областях объявили отбой, однако несколько, в частности, Черкасская, Полтавская и другие, еще "краснеют" от угрозы ударных БпЛА. Опасность начала распространяться по стране около 21:00.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 25 ноября
Военные предупреждают об опасности вражеских беспилотников, пересекших границу Черкасской области, направляясь с востока. Также еще одна группа "шахедов" двигается в сторону Днепропетровской области.
Таким образом, сейчас "покраснели" следующие области:
- Черкасская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская.
Обновлено 23:13. "Несколько групп ударных БпЛА из Мариуполя в направлении Запорожской области" , - пишут Воздушные силы.
Обновлено 23:40. Паблик "Николаевский Ванек" пишет о новой группе беспилотников, летящих стадо Днепропетровской области.
Обновлено 23:44. Воздушные силы предупреждают о группах "шахедов" в направлении Киева и Днепропетровской области.
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