Воздушная тревога продолжается сейчас 25 ноября - атака БпЛА

Беспилотник летит в воздухе. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, 25 ноября, продолжается. Во многих областях объявили отбой, однако несколько, в частности, Черкасская, Полтавская и другие, еще "краснеют" от угрозы ударных БпЛА. Опасность начала распространяться по стране около 21:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 25 ноября

Военные предупреждают об опасности вражеских беспилотников, пересекших границу Черкасской области, направляясь с востока. Также еще одна группа "шахедов" двигается в сторону Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, сейчас "покраснели" следующие области:

Черкасская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:13. "Несколько групп ударных БпЛА из Мариуполя в направлении Запорожской области" , - пишут Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:40. Паблик "Николаевский Ванек" пишет о новой группе беспилотников, летящих стадо Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:44. Воздушные силы предупреждают о группах "шахедов" в направлении Киева и Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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