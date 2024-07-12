Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня — куди летять безпілотники

Повітряна тривога продовжується — "шахеди" летять традиційним курсом
12 липня 2024 02:46
оновлено: 03:15
Ударний безпілотник летить у небі. Фото: Reuters
Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня продовжується. Небезпека скупчила на півночі "червоні" області, серед яких Київська, Житомирська, Вінницька та інші області. Триває загроза "шахедів".
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові оновили інформацію щодо руху ударних безпілотників:
- з Сумської на Полтавську область — курс південно-західний;
- з Чернігівської на Київську область — вектор руху Бровари;
- у південно-східній частині Вінницької області — курс північно-західний;
- у Кіровоградській області — курсом на Вінницьку;
- на півдні Житомирської області — курс на захід;
- на межі Вінницької та Хмельницької областей — курс західний;
- на околицях Черкас зі сходу.
Наразі повітряна тривога продовжується в північних, центральних, частині південних та західних областях.
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