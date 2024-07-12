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Повітряна тривога продовжується — "шахеди" летять традиційним курсом

12 липня 2024 02:46
оновлено: 03:15
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня — куди летять безпілотники
Ударний безпілотник летить у небі. Фото: Reuters
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня продовжується. Небезпека скупчила на півночі "червоні" області, серед яких Київська, Житомирська, Вінницька та інші області. Триває загроза "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 12 липня

Українські військові оновили інформацію щодо руху ударних безпілотників:

  • з Сумської на Полтавську область — курс південно-західний;
  • з Чернігівської на Київську область — вектор руху Бровари;
  • у південно-східній частині Вінницької області — курс північно-західний;
  • у Кіровоградській області — курсом на Вінницьку;
  • на півдні Житомирської області — курс на захід;
  • на межі Вінницької та Хмельницької областей — курс західний;
  • на околицях Черкас зі сходу.
Чому повітряна тривога зараз 12 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в північних, центральних, частині південних та західних областях.

Мапа тривоги в Україні 12 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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