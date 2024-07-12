Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – куда летят беспилотники

Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается. Опасность скопила на севере красные области, среди которых Киевская, Житомирская, Винницкая и другие области. Идет угроза "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные обновили информацию о движении ударных беспилотников:

с Сумской на Полтавскую область - курс юго-западный;

с Черниговской в Киевскую область — вектор движения Бровары;

в юго-восточной части Винницкой области – курс северо-западный;

в Кировоградской области - курсом на Винницкую;

на юге Житомирской области - курс на запад;

на границе Винницкой и Хмельницкой областей - курс западный;

в окрестностях Черкасс с востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в северных, центральных, части южных и западных областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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