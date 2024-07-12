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Воздушная тревога продолжается — "шахеды" летят традиционным курсом

12 июля 2024 02:46
обновлено: 03:15
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – куда летят беспилотники
Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: Reuters
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается. Опасность скопила на севере красные области, среди которых Киевская, Житомирская, Винницкая и другие области. Идет угроза "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 12 июля

Украинские военные обновили информацию о движении ударных беспилотников:

  • с Сумской на Полтавскую область - курс юго-западный;
  • с Черниговской в Киевскую область — вектор движения Бровары;
  • в юго-восточной части Винницкой области – курс северо-западный;
  • в Кировоградской области - курсом на Винницкую;
  • на юге Житомирской области - курс на запад;
  • на границе Винницкой и Хмельницкой областей - курс западный;
  • в окрестностях Черкасс с востока.
Почему воздушная тревога сейчас 12 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в северных, центральных, части южных и западных областях.

Карта тревоги в Украине 12 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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