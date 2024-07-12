Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – куда летят беспилотники

Воздушная тревога продолжается — "шахеды" летят традиционным курсом
12 июля 2024 02:46
обновлено: 03:15
Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: Reuters
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается. Опасность скопила на севере красные области, среди которых Киевская, Житомирская, Винницкая и другие области. Идет угроза "шахедов".
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога сейчас 12 июля
Украинские военные обновили информацию о движении ударных беспилотников:
- с Сумской на Полтавскую область - курс юго-западный;
- с Черниговской в Киевскую область — вектор движения Бровары;
- в юго-восточной части Винницкой области – курс северо-западный;
- в Кировоградской области - курсом на Винницкую;
- на юге Житомирской области - курс на запад;
- на границе Винницкой и Хмельницкой областей - курс западный;
- в окрестностях Черкасс с востока.
Воздушная тревога продолжается в северных, центральных, части южных и западных областях.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!