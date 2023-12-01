Повітряна тривога продовжується зараз 1 грудня — як РФ "вітає" із першим днем зими

Працює ППО по ворожих цілях. Фото: МОУ

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, продовжується в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Безпілотники, що спершу скупчились на Миколаївщині, знову дісталися Дніпропетровщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 1 грудня

Військові повідомляють, що чергові БпЛА рухаються в бік Дніпропетровської області. Є загроза для Миколаївської та Херсонської.

"Чергова група "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини з півдня! Триває атака ударних дронів на південь Миколаївщини та Херсонщини", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином тривога досі тримається за південь України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:23. Повітряні сили попереджають про наближення "шахеда" до Запоріжжя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що небезпека в країні тривала ще з вечора, 30 листопада. Ворожі безпілотники продовжували перетинати південний кордон України, через що повітряну тривогу оголошували в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та інших областях.