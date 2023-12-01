Повітряна тривога продовжується зараз 1 грудня — як РФ "вітає" із першим днем зими

Повітряна тривога продовжується — що відомо про атаку безпілотників
Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, продовжується в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Безпілотники, що спершу скупчились на Миколаївщині, знову дісталися Дніпропетровщини.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 1 грудня
Військові повідомляють, що чергові БпЛА рухаються в бік Дніпропетровської області. Є загроза для Миколаївської та Херсонської.
"Чергова група "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини з півдня! Триває атака ударних дронів на південь Миколаївщини та Херсонщини", — йдеться в повідомленні.
Таким чином тривога досі тримається за південь України.
Оновлено 01:23. Повітряні сили попереджають про наближення "шахеда" до Запоріжжя.
Нагадаємо, що небезпека в країні тривала ще з вечора, 30 листопада. Ворожі безпілотники продовжували перетинати південний кордон України, через що повітряну тривогу оголошували в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та інших областях.
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