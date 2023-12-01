Воздушная тревога продолжается сейчас 1 декабря - как РФ "поздравляет" с первым днем зимы

Воздушная тревога продолжается - что известно об атаке беспилотников
Воздушная тревога сейчас, 1 декабря, продолжается в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Беспилотники , которые сначала скопились на Николаевщине, снова добрались до Днепропетровщины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 1 декабря
Военные сообщают, что дежурные БПЛА двигаются в сторону Днепропетровской области. Есть угроза Николаевской и Херсонской.
"Очередная группа "Шахедов" в направлении Днепропетровщины с юга! Продолжается атака ударных дронов на юг Николаевщины и Херсонщины" , - говорится в сообщении.
Таким образом, тревога до сих пор держится за юг Украины.
Обновлено 01:23. Воздушные силы предупреждают о приближении "шахеда" к Запорожью.
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