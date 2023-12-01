Воздушная тревога продолжается сейчас 1 декабря - как РФ "поздравляет" с первым днем зимы

Работает ПВО по враждебным целям. Фото: МОУ

Воздушная тревога сейчас, 1 декабря, продолжается в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Беспилотники , которые сначала скопились на Николаевщине, снова добрались до Днепропетровщины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 1 декабря

Военные сообщают, что дежурные БПЛА двигаются в сторону Днепропетровской области. Есть угроза Николаевской и Херсонской.

"Очередная группа "Шахедов" в направлении Днепропетровщины с юга! Продолжается атака ударных дронов на юг Николаевщины и Херсонщины" , - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, тревога до сих пор держится за юг Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:23. Воздушные силы предупреждают о приближении "шахеда" к Запорожью.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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