Повітряна тривога просочується областями — яка небезпека чатує на українців
Повітряна тривога в Україні 6 лютого охопила кілька областей. Йдеться про Полтавську, Харківську та Сумську. За попередньою інформацією, є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
За даними моніторингових каналів, є загроза застосування балістичного озброєння для сходу України. Нібито здійснюються виходи балістики в напрямку Харкова.
Тим часом повітряна тривога охопила Харківську, Полтавську та Сумську області.
Оновлено 02:34. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов на початку повітряної тривоги закликах місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив про пуски ракет на Харків та область.
Пізніше він зазначив, що нових пусків цілей не виявлено, однак небезпека триває.
"Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки! Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", — додав Мельник.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів чи ударів по Харкову або області немає.
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