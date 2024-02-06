Повітряна тривога просочується областями — яка небезпека чатує на українців

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні 6 лютого охопила кілька областей. Йдеться про Полтавську, Харківську та Сумську. За попередньою інформацією, є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За даними моніторингових каналів, є загроза застосування балістичного озброєння для сходу України. Нібито здійснюються виходи балістики в напрямку Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Тим часом повітряна тривога охопила Харківську, Полтавську та Сумську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:34. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов на початку повітряної тривоги закликах місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив про пуски ракет на Харків та область.

Пізніше він зазначив, що нових пусків цілей не виявлено, однак небезпека триває.

"Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки! Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", — додав Мельник.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів чи ударів по Харкову або області немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

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