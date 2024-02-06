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Воздушная тревога проникает по областям — какая опасность подстерегает украинцев

6 февраля 2024 02:27
обновлено: 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога проникает по областям — какая опасность подстерегает украинцев
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 6 февраля охватила несколько областей. Речь идет о Полтавской, Харьковской и Сумской. По предварительной информации, есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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По данным мониторинговых каналов, существует угроза применения баллистического вооружения для востока Украины. Якобы осуществляются выходы баллистики в направлении Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Тем временем, воздушная тревога охватила Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине 6 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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