Повітряна тривога зараз 18 вересня: які області "почервоніли"

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Традиційно ворог не припиняє атакувати Україну й ввечері, 18 вересня. Наразі областями поширюється повітряна тривога, яку оголосили в Полтавському, Харківському, Дніпропетровському та інших регіонах.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 18 вересня: мапа тривог

Оновлено 23:26. Низкою областей України поширилась повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:56. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.

Також ми писали, що в Херсоні сьогодні ввечері, 18 вересня, лунають потужні вибухи. Тим часом повітряна тривога розпливається країною.

Додамо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.