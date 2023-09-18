Воздушная тревога сейчас 18 сентября: какие области "покраснели"

Воздушная тревога расползается по стране: какие области "покраснели"
Традиционно враг не перестает атаковать Украину и вечером, 18 сентября. В настоящее время по областям распространяется воздушная тревога, которую объявили в Полтавском, Харьковском, Днепропетровском и других регионах.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога сейчас 18 сентября: карта тревог
Обновлено 23:26. Рядом областей Украины распространилась воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.
Обновлено 23:56. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
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Напомним, что сразу несколько областей Украины сегодня, 18 сентября, "покраснели". Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистики.
Также мы писали, что в Херсоне сегодня вечером, 18 сентября, раздаются мощные взрывы. Тем временем воздушная тревога расплывается по стране.
Добавим, что сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Так, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.