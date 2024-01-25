Повітряна тривога зараз 25 січня — які області під загрозою балістики

Повітряна тривога шириться країною — які області під загрозою балістики
25 січня 2024 02:37
оновлено: 02:41
Ракети летять в нічне небо. Фото: SPUTNIK
Повітряна тривога в Україні зараз, 25 січня, охопила східні та південні області. Йдеться про Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші. Попередньо, є небезпека застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.
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