Повітряна тривога зараз 25 січня — які області під загрозою балістики

Ракети летять в нічне небо. Фото: SPUTNIK

Повітряна тривога в Україні зараз, 25 січня, охопила східні та південні області. Йдеться про Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші. Попередньо, є небезпека застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 25 січня

Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні.

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