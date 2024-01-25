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Воздушная тревога распространяется по стране — какие области под угрозой баллистики

25 января 2024 02:37
обновлено: 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 25 января — какие области под угрозой баллистики
Ракеты летят в ночное небо. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 25 января, охватила восточные и южные области. Речь идет о Харьковской, Донецкой, Запорожской и других. Предварительно есть опасность применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 25 января

Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 25 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:56. Последовали отбои тревог по областям.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 25 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.

Кроме того, мы сообщали, что в Харькове завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки. Как известно, Россия нанесла удар по этому жилому дому 23 января.

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