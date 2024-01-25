Воздушная тревога сейчас 25 января — какие области под угрозой баллистики

Воздушная тревога распространяется по стране — какие области под угрозой баллистики
Воздушная тревога в Украине сейчас, 25 января, охватила восточные и южные области. Речь идет о Харьковской, Донецкой, Запорожской и других. Предварительно есть опасность применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 25 января
Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обновлено 02:56. Последовали отбои тревог по областям.
Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.
Кроме того, мы сообщали, что в Харькове завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки. Как известно, Россия нанесла удар по этому жилому дому 23 января.
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