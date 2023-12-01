Ранкова повітряна тривога зараз 1 грудня — попереджають про "шахеди"

Безпілотники летять у повітряному просторі. Фото: Shutterstock

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, шириться північними областями. В небезпеці Київська, Сумська, Чернігівська та Полтавська. Там оголосили загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, є загроза ударних безпілотників зі півночі для Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряну тривогу оголосили також і в Київській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:30. Місцеві пабліки попереджають про безпілотники в напрямку Білої Церкви.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

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