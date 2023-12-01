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Повітряна тривога шириться областями — попереджають про загрозу "шахедів"

1 грудня 2023 06:18
оновлено: 06:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ранкова повітряна тривога зараз 1 грудня — попереджають про "шахеди"
Безпілотники летять у повітряному просторі. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, шириться північними областями. В небезпеці Київська, Сумська, Чернігівська та Полтавська. Там оголосили загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Ранкова повітряна тривога зараз 1 грудня

За даними українських військових, є загроза ударних безпілотників зі півночі для Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряну тривогу оголосили також і в Київській області. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:30. Місцеві пабліки попереджають про безпілотники в напрямку Білої Церкви.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

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