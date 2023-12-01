Ранкова повітряна тривога зараз 1 грудня — попереджають про "шахеди"

Повітряна тривога шириться областями — попереджають про загрозу "шахедів"
1 грудня 2023 06:18
оновлено: 06:32
Безпілотники летять у повітряному просторі. Фото: Shutterstock
Повітряна тривога в Україні зараз, 1 грудня, шириться північними областями. В небезпеці Київська, Сумська, Чернігівська та Полтавська. Там оголосили загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Читайте також:
Ранкова повітряна тривога зараз 1 грудня
За даними українських військових, є загроза ударних безпілотників зі півночі для Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.
Повітряну тривогу оголосили також і в Київській області.
Оновлено 06:30. Місцеві пабліки попереджають про безпілотники в напрямку Білої Церкви.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!