Утренняя воздушная тревога сейчас 1 декабря - предупреждают о "шахедах"

Беспилотники улетают в воздушном пространстве. Фото: Shutterstock

Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, ширится по северным областям. В опасности Киевская, Сумская, Черниговская и Полтавская. Там объявили угрозу ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, есть угроза ударных беспилотников с севера для Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога была объявлена также и в Киевской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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