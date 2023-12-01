Утренняя воздушная тревога сейчас 1 декабря - предупреждают о "шахедах"

Воздушная тревога распространяется по областям — предупреждают об угрозе "шахедов"
1 декабря 2023 06:18
обновлено: 06:24
Беспилотники улетают в воздушном пространстве. Фото: Shutterstock
Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, ширится по северным областям. В опасности Киевская, Сумская, Черниговская и Полтавская. Там объявили угрозу ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По данным украинских военных, есть угроза ударных беспилотников с севера для Сумской, Полтавской и Черниговской областей.
Воздушная тревога была объявлена также и в Киевской области.
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