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Воздушная тревога распространяется по областям — предупреждают об угрозе "шахедов"

1 декабря 2023 06:18
обновлено: 06:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Утренняя воздушная тревога сейчас 1 декабря - предупреждают о "шахедах"
Беспилотники улетают в воздушном пространстве. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 декабря, ширится по северным областям. В опасности Киевская, Сумская, Черниговская и Полтавская. Там объявили угрозу ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Утренняя воздушная тревога сейчас 1 декабря

По данным украинских военных, есть угроза ударных беспилотников с севера для Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога была объявлена также и в Киевской области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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