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Повітряна тривога шириться областями — про яку небезпеку попереджають військові

3 грудня 2023 23:13
оновлено: 23:31
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня — про яку загрозу попереджають
Ракети в повітряному просторі. Фото: Одеські двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 грудня, охопила Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську та інші області. Є загроза уданих БпЛА та застосування авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня

Українські військові попереджають про небезпеку "шахедів" для Вінницької, Черкаської областей. Також є загроза застосування авіаційного озброєння.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря! Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей!" — повідомляють Повітряні сили.

Зараз БпЛА прямують в бік Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в небезпеці такі області:

  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська. 
Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 3 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:21. Повітряні сили зафіксували кілька груп безпілотників, що рухаються в різних напрямках, серед них:

  • група на півдні Вінницької області, яка прямує на захід;
  • дві групи в Миколаївській області, що рухається на північ;
  • група в Дніпропетровській області — біля Павлограда;
  • групи в Черкаській та Херсонській областях.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:30. "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей, рухаються на північний захід!" — попереджають українські захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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