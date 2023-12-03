Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня — про яку загрозу попереджають

Повітряна тривога шириться областями — про яку небезпеку попереджають військові
Повітряна тривога в Україні зараз, 3 грудня, охопила Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську та інші області. Є загроза уданих БпЛА та застосування авіації.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня
Українські військові попереджають про небезпеку "шахедів" для Вінницької, Черкаської областей. Також є загроза застосування авіаційного озброєння.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря! Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей!" — повідомляють Повітряні сили.
Зараз БпЛА прямують в бік Черкаської області.
Таким чином в небезпеці такі області:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська.
Оновлено 23:21. Повітряні сили зафіксували кілька груп безпілотників, що рухаються в різних напрямках, серед них:
- група на півдні Вінницької області, яка прямує на захід;
- дві групи в Миколаївській області, що рухається на північ;
- група в Дніпропетровській області — біля Павлограда;
- групи в Черкаській та Херсонській областях.
Оновлено 23:30. "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей, рухаються на північний захід!" — попереджають українські захисники.
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