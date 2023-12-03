Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня — про яку загрозу попереджають

Ракети в повітряному просторі. Фото: Одеські двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 грудня, охопила Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську та інші області. Є загроза уданих БпЛА та застосування авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога в Україні зараз 3 грудня

Українські військові попереджають про небезпеку "шахедів" для Вінницької, Черкаської областей. Також є загроза застосування авіаційного озброєння.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря! Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей!" — повідомляють Повітряні сили.

Зараз БпЛА прямують в бік Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в небезпеці такі області:

Вінницька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:21. Повітряні сили зафіксували кілька груп безпілотників, що рухаються в різних напрямках, серед них:

група на півдні Вінницької області, яка прямує на захід;

дві групи в Миколаївській області, що рухається на північ;

група в Дніпропетровській області — біля Павлограда;

групи в Черкаській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:30. "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей, рухаються на північний захід!" — попереджають українські захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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