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Повітряна тривога шириться Україною, які області в небезпеці

28 жовтня 2023 02:20
оновлено: 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога 28 жовтня в Україні: які області у небезпеці
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повітряна тривога в Україні 28 жовтня, близько 02:18 почала розповсюджуватися областями. Станом на зараз під загрозою ворожої атаки, зокрема, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Полтавська Харківська області.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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Повітряна тривога 28 жовтня: мапа тривог

У Повітряних Силах України повідомили, що областями розповсюджується сигнал повітряної тривоги. Усіх просять бути в укритті. 

"Ракетна небезпека для областей, в яких оголошено тривогу. Декілька ракет з південного напрямку", — йдеться в повідомленні.

Карта тривог 28 жовтня
Карта повітряних тривог зараз 28 жовтня. Фото: скриншот

02:22:

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 28 жовтня
Карта повітряних тривог зараз 28 жовтня. Фото: скриншот

У небезпеці опинилися такі області:

  • Черкаська,
  • Миколаївська,
  • Кіповоградська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська.

Нагадаємо, у низці областей України 27 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет. 

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