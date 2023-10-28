Повітряна тривога 28 жовтня в Україні: які області у небезпеці

Повітряна тривога шириться Україною, які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні 28 жовтня, близько 02:18 почала розповсюджуватися областями. Станом на зараз під загрозою ворожої атаки, зокрема, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Полтавська Харківська області.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
Повітряна тривога 28 жовтня: мапа тривог
У Повітряних Силах України повідомили, що областями розповсюджується сигнал повітряної тривоги. Усіх просять бути в укритті.
"Ракетна небезпека для областей, в яких оголошено тривогу. Декілька ракет з південного напрямку", — йдеться в повідомленні.
02:22:
Мапа повітряних тривог нині така:
У небезпеці опинилися такі області:
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Кіповоградська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська.
Нагадаємо, у низці областей України 27 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.
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