Повітряна тривога 28 жовтня в Україні: які області у небезпеці

Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ

Повітряна тривога в Україні 28 жовтня, близько 02:18 почала розповсюджуватися областями. Станом на зараз під загрозою ворожої атаки, зокрема, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Полтавська Харківська області.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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У Повітряних Силах України повідомили, що областями розповсюджується сигнал повітряної тривоги. Усіх просять бути в укритті.

"Ракетна небезпека для областей, в яких оголошено тривогу. Декілька ракет з південного напрямку", — йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз 28 жовтня. Фото: скриншот

02:22:

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта повітряних тривог зараз 28 жовтня. Фото: скриншот

У небезпеці опинилися такі області:

Черкаська,

Миколаївська,

Кіповоградська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Луганська.

Нагадаємо, у низці областей України 27 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.