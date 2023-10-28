Воздушная тревога 28 октября в Украине: какие области в опасности

Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ

Воздушная тревога в Украине 28 октября, около 02:18, начала распространяться областями. На данный момент под угрозой вражеской атаки, в частности, Николаевская, Херсонская, Черкасская, Полтавская Харьковская области.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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В Воздушных Силах Украины сообщили, что по областям распространяется сигнал воздушной тревоги. Всех просят быть в укрытии.

"Ракетная опасность для областей, в которых объявлена тревога. Несколько ракет с южного направления", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог сейчас 28 октября. Фото: скриншот

02:22:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог сейчас 28 октября. Фото: скриншот

В опасности оказались следующие области:

Черкасская,

Николаевская,

Киповоградская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганск.

Напомним, в ряде областей Украины 27 октября была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.