Воздушная тревога 28 октября в Украине: какие области в опасности

Воздушная тревога распространяется по Украине, какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине 28 октября, около 02:18, начала распространяться областями. На данный момент под угрозой вражеской атаки, в частности, Николаевская, Херсонская, Черкасская, Полтавская Харьковская области.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога 28 октября: карта тревог
В Воздушных Силах Украины сообщили, что по областям распространяется сигнал воздушной тревоги. Всех просят быть в укрытии.
"Ракетная опасность для областей, в которых объявлена тревога. Несколько ракет с южного направления", — говорится в сообщении.
02:22:
Карта воздушных тревог сейчас такова:
В опасности оказались следующие области:
- Черкасская,
- Николаевская,
- Киповоградская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганск.
Напомним, в ряде областей Украины 27 октября была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.
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