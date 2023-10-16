Повітряна тривога шириться Україною: комбінована атака ворога

Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: Google

Повітряна тривога в Україні лунає вже кілька годин поспіль. Ворог цілить по Україні ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про вибухи у Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому.

Загроза з боку ворожих БпЛА залишається і досі. ПРо це пишуть Повітряні Сили України.

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Ворог цієї ночі застосував комбіновану атаку: закидає Україну ракетами та безпілотниками.

"Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів — атака "Шахедів" триває! Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", — написали Повітряні Сили України.

04:37:

Моніторингові канаи повідомляють, що "Шахеди" зараз над Хмельницьким та областю, мінімум 4 групи.

2 групи у Кіровоградській області.

1 в Полтавській області.

Нагадаємо, територією України після опівночі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. У небезпеці — південні та східні області. Ворог цілить по Україні ракетами.