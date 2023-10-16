Повітряна тривога шириться Україною: комбінована атака ворога

Повітряна тривога шириться Україною: Росія атакує безпілотниками
Повітряна тривога в Україні лунає вже кілька годин поспіль. Ворог цілить по Україні ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про вибухи у Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому.
Загроза з боку ворожих БпЛА залишається і досі. ПРо це пишуть Повітряні Сили України.
Повітряна тривога в Україні 16 жовтня: карта
Ворог цієї ночі застосував комбіновану атаку: закидає Україну ракетами та безпілотниками.
"Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів — атака "Шахедів" триває! Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", — написали Повітряні Сили України.
04:37:
Моніторингові канаи повідомляють, що "Шахеди" зараз над Хмельницьким та областю, мінімум 4 групи.
- 2 групи у Кіровоградській області.
- 1 в Полтавській області.
Нагадаємо, територією України після опівночі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. У небезпеці — південні та східні області. Ворог цілить по Україні ракетами.
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