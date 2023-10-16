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Повітряна тривога шириться Україною: Росія атакує безпілотниками

16 жовтня 2023 04:21
оновлено: 04:39
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога шириться Україною: комбінована атака ворога
Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повітряна тривога в Україні лунає вже кілька годин поспіль. Ворог цілить по Україні ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про вибухи у Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому. 

Загроза з боку ворожих БпЛА залишається і досі. ПРо це пишуть Повітряні Сили України.

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Повітряна тривога в Україні 16 жовтня: карта 

Ворог цієї ночі застосував комбіновану атаку: закидає Україну ракетами та безпілотниками.

Повітряна тривога в Україні

"Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів — атака "Шахедів" триває! Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", — написали Повітряні Сили України.

Повітряна тривога 16 жовтня

04:37:

Моніторингові канаи повідомляють, що "Шахеди" зараз над Хмельницьким та областю, мінімум 4 групи.

  • 2 групи у Кіровоградській області.
  • 1 в Полтавській області.

Повітряна тривога 16 жовтня

Нагадаємо, територією України після опівночі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. У небезпеці — південні та східні області. Ворог цілить по Україні ракетами.

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