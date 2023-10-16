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Воздушная тревога распространяется по Украине: Россия атакует беспилотниками

16 октября 2023 04:21
обновлено: 04:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине: комбинированная атака врага
Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воздушная тревога в Украине звучит уже несколько часов. Враг забрасывает Украину ракетами и беспилотниками. Воздушные силы сообщали о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком.

Угроза со стороны враждебных БпЛА остается до сих пор. Об этом пишут Воздушные Силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 16 октября: карта

Враг этой ночью применил комбинированную атаку: забрасывает Украину ракетами и беспилотниками.

Воздушная тревога в Украине

"Кропивницкий, Миргород, Хмельницкий, Староконстантинов — атака "Шахедов" продолжается! Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", — написали Воздушные Силы Украины.

Воздушная тревога 16 октября

04:37:

Мониторинговые каналы сообщают, что "Шахеды" сейчас над Хмельницким и областью, минимум 4 группы.

  • 2 группы в Кировоградской области.
  • 1 в Полтавской области.

Воздушная тревога 16 октября

Напомним, по территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. В опасности — южные и восточные области. Враг целит по Украине ракеты.

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