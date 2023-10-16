Воздушная тревога распространяется по Украине: комбинированная атака врага

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: Google

Воздушная тревога в Украине звучит уже несколько часов. Враг забрасывает Украину ракетами и беспилотниками. Воздушные силы сообщали о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком.

Угроза со стороны враждебных БпЛА остается до сих пор. Об этом пишут Воздушные Силы Украины.

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Враг этой ночью применил комбинированную атаку: забрасывает Украину ракетами и беспилотниками.

"Кропивницкий, Миргород, Хмельницкий, Староконстантинов — атака "Шахедов" продолжается! Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", — написали Воздушные Силы Украины.

04:37:

Мониторинговые каналы сообщают, что "Шахеды" сейчас над Хмельницким и областью, минимум 4 группы.

2 группы в Кировоградской области.

1 в Полтавской области.

Напомним, по территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. В опасности — южные и восточные области. Враг целит по Украине ракеты.