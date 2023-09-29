Повітряна тривога ввечері 29 вересня: ворожа загроза

Повітряна тривога шириться Україною: Росія атакує дронами
У низці областей України ввечері, 29 вересня, оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні декілька груп ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога ввечері 29 вересня: мапа тривог
Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.
Нині над Одеською областю пролітають дрони.
Глава Одеської ОВА Кіпер закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в безпечних місцях.
"Вся Одещина, ще раз прошу не ігнорувати тривогу та бути в безпечних місцях, поки ворожі безпілотники рухаються нашою областю. Важливо, щоб ви себе всі берегли, поки наші хлопці та дівчата працюють", — заявив Олег Кіпер.
Мапа тривог нині така:
23:20:
Вінницька, Кіровоградська області – загроза застосування ударних БпЛА з південного напрямку!
Також повітряна тривога нині лугає у Черкаській області!
Карта тривог розростається:
Нагадаємо, 29 вересня в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Також по всій території нашої держави оголошено ракетну небезпеку.
Повітряна тривога на території України була пов'язана зі злетом винищувача МіГ-31К. Військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і у разі небезпеки прослідувати в укриття.