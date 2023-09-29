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Повітряна тривога шириться Україною: Росія атакує дронами

29 вересня 2023 22:58
оновлено: 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога ввечері 29 вересня: ворожа загроза
Ворожі дрони у небі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У низці областей України ввечері, 29 вересня, оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні декілька груп ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога ввечері 29 вересня: мапа тривог

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.

повітряна тривога ввечері 29 вересня

Нині над Одеською областю пролітають дрони. 

Глава Одеської ОВА Кіпер закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в безпечних місцях.

"Вся Одещина, ще раз прошу не ігнорувати тривогу та бути в безпечних місцях, поки ворожі безпілотники рухаються нашою областю. Важливо, щоб ви себе всі берегли, поки наші хлопці та дівчата працюють", — заявив Олег Кіпер.

повітряна тривога 29 вересня

Мапа тривог нині така:

Повітряна тривога 29 вересня

23:20:

Вінницька, Кіровоградська області – загроза застосування ударних БпЛА з південного напрямку!

Також повітряна тривога нині лугає у Черкаській області!

Карта тривог розростається:

Повітряна тривога 29 вересня

Нагадаємо, 29 вересня в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Також по всій території нашої держави оголошено ракетну небезпеку.

Повітряна тривога на території України була пов'язана зі злетом винищувача МіГ-31К. Військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і у разі небезпеки прослідувати в укриття. 

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