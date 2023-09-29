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Воздушная тревога распространяется по Украине: Россия атакует дронами

29 сентября 2023 22:58
обновлено: 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога вечером 29 сентября: враждебная угроза
Вражеские дроны в небе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ряде областей Украины вечером, 29 сентября, объявлена воздушная тревога. Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога вечером 29 сентября: карта тревог

На данный момент воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

воздушная тревога вечером 29 сентября

Сейчас над Одесской областью пролетают дроны.

Глава Одесской ОВО Кипер призвал не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.

"Вся Одесщина, еще раз прошу не игнорировать тревогу и быть в безопасных местах, пока вражеские беспилотники двигаются по нашей области. Важно, чтобы вы себя все берегли, пока наши ребята работают", — заявил Олег Кипер.

воздушная тревога 29 сентября

Карта тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 29 сентября

23:20:

Винницкая, Кировоградская области – угроза применения ударных БПЛА с южного направления!

Также воздушная тревога сейчас лугает в Черкасской области!

Карта тревог разрастается:

Воздушная тревога 29 сентября

Напомним, 29 сентября в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Также по всей территории нашего государства объявлена ракетная опасность.

Воздушная тревога на территории Украины была связана со взлетом истребителя МиГ-31К. Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности последовать в укрытие.

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