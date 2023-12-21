Повітряна тривога шириться Україною — триває атака ворога

Безпілотники в небі. Ілюстративне фото: google.com

В Україні оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза удару ворожими безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Напрямок руху ворожих БпЛА

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed. З Кіровоградської області безпілотники прямують у напрямку Черкащини та Вінниччини. З Миколаївщини простежується рух дронів до Кіровоградщини. З Сумщини безпілотники прямують у напрямку Полтавщини, зокрема міста Конотоп. А також з акваторії Чорного моря до Одещини.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура.

Додамо, в Україні триває 666 день повномасштабного вторгнення Росії. За весь період силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад тисячу ракет та майже три тисячі ворожих безпілотників типу Shahed.