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Повітряна тривога шириться Україною — триває атака ворога

21 грудня 2023 22:12
оновлено: 22:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Повітряна тривога шириться Україною — триває атака ворога
Безпілотники в небі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. В низці областей існує загроза удару ворожими безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Напрямок руху ворожих БпЛА

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed. З Кіровоградської області безпілотники прямують у напрямку Черкащини та Вінниччини. З Миколаївщини простежується рух дронів до Кіровоградщини. З Сумщини безпілотники прямують у напрямку Полтавщини, зокрема міста Конотоп. А також з акваторії Чорного моря до Одещини.

Повідомлення про рух БпЛА
Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура. 

Додамо, в Україні триває 666 день повномасштабного вторгнення Росії. За весь період силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад тисячу ракет та майже три тисячі ворожих безпілотників типу Shahed.

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