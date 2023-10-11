Повітряна тривога 11 жовтня: ворожа загроза

Ворог запускає дрони по Україні. Фото: Google

У кількох областях України 11 жовтня, після 23:00 оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні кілька безпілотників. Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога 11 жовтня: мапа тривог

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Повітряні Сили України повідомляють, що група ударних БпЛА з Херсонської області рухається у напрямку Миколаївщини.

23:50:

Україною шириться повітряна тривога. Нині мапа тривог така:

00:21:

Повітряні Сили України повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку південної частини Одеської області.

Загроза шахедів для:

Одеської;

Миколаївської;

Херсонської;

Дніпропетровської областей.

Тримайтеся подалі від вікон, оскільки можуть падати уламки внаслідок роботи ППО.

Мапа тривог наразі така:

Нагадаємо, областями України поширилась повітряна тривога ввечері, 9 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських захисників на Півдні країни та залишатись у безпеці.