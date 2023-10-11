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Воздушная тревога распространяется по Украине: вражеская атака

11 октября 2023 23:25
обновлено: 00:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога 11 октября: враждебная угроза
Враг запускает дроны по Украине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких областях Украины 11 октября, после 23:00 объявлена воздушная тревога. Россия запустила несколько беспилотников по Украине. Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога 11 октября: карта тревог

По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Карта тревог 11 октября

Воздушные Силы Украины сообщают, что группа ударных БпЛА из Херсонской области двигается в направлении Николаевской области.

23:50:

По Украине распространяется воздушная тревога. Сейчас карта тревог такова:

Карта тревог 11 октября

00:21:

Воздушные Силы Украины сообщают, что "Шахеды" из Черного моря двигаются в направлении южной части Одесской области.

Угроза шахедов для:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской областей.

Держитесь подальше от окон, так как могут падать обломки из-за работы ПВО.

Карта тревог такова:

Карта тревог 12 октября

Напомним, по областям Украины распространилась воздушная тревога вечером, 9 октября. Кроме того, на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских защитников на Юге страны и оставаться в безопасности.

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