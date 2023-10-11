Воздушная тревога 11 октября: враждебная угроза

Воздушная тревога распространяется по Украине: вражеская атака
В нескольких областях Украины 11 октября, после 23:00 объявлена воздушная тревога. Россия запустила несколько беспилотников по Украине. Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога 11 октября: карта тревог
По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
Воздушные Силы Украины сообщают, что группа ударных БпЛА из Херсонской области двигается в направлении Николаевской области.
23:50:
По Украине распространяется воздушная тревога. Сейчас карта тревог такова:
00:21:
Воздушные Силы Украины сообщают, что "Шахеды" из Черного моря двигаются в направлении южной части Одесской области.
Угроза шахедов для:
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Днепропетровской областей.
Держитесь подальше от окон, так как могут падать обломки из-за работы ПВО.
Карта тревог такова:
Напомним, по областям Украины распространилась воздушная тревога вечером, 9 октября. Кроме того, на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских защитников на Юге страны и оставаться в безопасности.