Повітряна тривога стелиться областями зараз 14 листопада — загроза ракет

Повітряна тривога стелиться областями — загроза ракетного удару
14 листопада 2023 23:33
оновлено: 00:05
Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП
Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, традиційно охоплює низку областей. Відомо, що "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та інші. Є небезпека ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 23:34. Військові попереджають про ракетну небезпеку в таких областях, як Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська.
Так, зараз "почервоніли" такі області:
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Херсонська.
Оновлено 23:39. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету типу Х-59, що летить північним напрямком поблизу Кривого Рогу.
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