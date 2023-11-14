Повітряна тривога стелиться областями зараз 14 листопада — загроза ракет

Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, традиційно охоплює низку областей. Відомо, що "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та інші. Є небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 14 листопада

Оновлено 23:34. Військові попереджають про ракетну небезпеку в таких областях, як Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, зараз "почервоніли" такі області:

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Запорізька,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:39. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету типу Х-59, що летить північним напрямком поблизу Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...