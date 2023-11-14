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Повітряна тривога стелиться областями — загроза ракетного удару

14 листопада 2023 23:33
оновлено: 00:05
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога стелиться областями зараз 14 листопада — загроза ракет
Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, традиційно охоплює низку областей. Відомо, що "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та інші. Є небезпека ракетного удару. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 14 листопада

Оновлено 23:34. Військові попереджають про ракетну небезпеку в таких областях, як Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, зараз "почервоніли" такі області:

  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:39. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету типу Х-59, що летить північним напрямком поблизу Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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