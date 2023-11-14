Воздушная тревога стелется по областям сейчас 14 ноября — угроза ракет

Воздушная тревога стелется по областям — угроза ракетного удара
Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, традиционно охватывает ряд областей. Известно, что покраснели Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская и другие. Есть опасность ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 14 ноября
Обновлено 23:34. Военные предупреждают о ракетной опасности в таких областях как Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская.
Да, сейчас "покраснели" следующие области:
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Херсонская.
Обновлено 23:39. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете типа Х-59, летящей северным направлением вблизи Кривого Рога.
Обновлено 00:05. После отбоя воздушной тревоги в "красных" областях опасность охватила Харьковскую, Запорожскую и Донецкую.
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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