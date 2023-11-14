Воздушная тревога стелется по областям сейчас 14 ноября — угроза ракет

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, традиционно охватывает ряд областей. Известно, что покраснели Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская и другие. Есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, сейчас "покраснели" следующие области:

Кировоградская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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