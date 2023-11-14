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Воздушная тревога стелется по областям — угроза ракетного удара

14 ноября 2023 23:33
обновлено: 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога стелется по областям сейчас 14 ноября — угроза ракет
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, традиционно охватывает ряд областей. Известно, что покраснели Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская и другие. Есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 14 ноября

Обновлено 23:34. Военные предупреждают о ракетной опасности в таких областях как Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, сейчас "покраснели" следующие области:

  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 14 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:39. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете типа Х-59, летящей северным направлением вблизи Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:05. После отбоя воздушной тревоги в "красных" областях опасность охватила Харьковскую, Запорожскую и Донецкую.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 15 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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