Повітряна тривога в Україні зараз 11 липня — яка небезпека

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 11 липня поширилась на Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші області, мешканців яких попередили про загрозу балістики. Також на Харківщині продовжується тривога через активність тактичної авіації Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських військових, в ниці "червоних" областей оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Також Харківській області загрожує застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Сумській,

Чернігівській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій.

Крім того, традиційно небезпека оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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