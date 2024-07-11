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Повітряна тривога стрімко поширилась країною — які області "почервоніли"

11 липня 2024 04:57
оновлено: 05:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 11 липня — яка небезпека
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 11 липня поширилась на Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші області, мешканців яких попередили про загрозу балістики. Також на Харківщині продовжується тривога через активність тактичної авіації Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських військових, в ниці "червоних" областей оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Також Харківській області загрожує застосування авіаційних засобів ураження.

Чому повітряна тривога зараз 11 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряну тривогу оголосили в таких областях:

  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій.

Крім того, традиційно небезпека оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Мапа повітряної тривоги зараз 11 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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