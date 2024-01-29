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Повітряна тривога триває — є загроза ракетного удару

29 січня 2024 00:13
оновлено: 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога триває — є загроза ракетного удару
Ракети злітають у нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, продовжується. Небезпека охопила Миколаївську та Херсонську області, де попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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За даними українських захисників, є небезпека ракетного удару в Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою повітряна тривога продовжується й на заході, зокрема в таких областях:

  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:25. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки на півдні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом про загрозу застосування балістики оголосили на сході країни.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Йдеться про такі області:

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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