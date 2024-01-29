Повітряна тривога триває — є загроза ракетного удару
29 січня 2024 00:13
оновлено: 00:31
Ракети злітають у нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, продовжується. Небезпека охопила Миколаївську та Херсонську області, де попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських захисників, є небезпека ракетного удару в Миколаївській та Херсонській областях.
Своєю чергою повітряна тривога продовжується й на заході, зокрема в таких областях:
- Волинській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській.
Оновлено 00:25. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки на півдні.
Тим часом про загрозу застосування балістики оголосили на сході країни.
Йдеться про такі області:
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька.
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