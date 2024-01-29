Повітряна тривога триває — є загроза ракетного удару

Ракети злітають у нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 січня, продовжується. Небезпека охопила Миколаївську та Херсонську області, де попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських захисників, є небезпека ракетного удару в Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою повітряна тривога продовжується й на заході, зокрема в таких областях:

Волинській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Тернопільській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:25. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки на півдні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом про загрозу застосування балістики оголосили на сході країни.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Йдеться про такі області:

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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