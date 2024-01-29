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Воздушная тревога продолжается — есть угроза ракетного удара

29 января 2024 00:13
обновлено: 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза ракетного удара сейчас 29 января — воздушная тревога
Ракеты взлетают в ночное небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, продолжается. Опасность охватила Николаевскую и Херсонскую области, где предупреждают о ракетной опасности. Такая тревога объявлена на западе, который находится под атакой вражеских БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 29 января

По данным украинских защитников, есть опасность ракетного удара в Николаевской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь воздушная тревога продолжается и на западе, в частности в таких областях:

  • Волынский,
  • Ровенской,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:25. Воздушные силы сообщают об отбое опасности на юге.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Между тем, об угрозе применения баллистики объявили на востоке страны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Речь идет о таких областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:51. Последовали отбои на западе, а восток и частично юг все еще "красный".

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Ровенской области 29 января раздавались взрывы около полуночи. Враг атаковал западные области беспилотниками.

Также мы сообщали, что более трех часов в Украине продолжалась воздушная тревога. В частности, под угрозой ударных БпЛА находились Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская области.

Украина
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Херсонская область
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