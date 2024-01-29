Угроза ракетного удара сейчас 29 января — воздушная тревога

Воздушная тревога продолжается — есть угроза ракетного удара
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 января, продолжается. Опасность охватила Николаевскую и Херсонскую области, где предупреждают о ракетной опасности. Такая тревога объявлена на западе, который находится под атакой вражеских БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 29 января
По данным украинских защитников, есть опасность ракетного удара в Николаевской и Херсонской областях.
В свою очередь воздушная тревога продолжается и на западе, в частности в таких областях:
- Волынский,
- Ровенской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской.
Обновлено 00:25. Воздушные силы сообщают об отбое опасности на юге.
Между тем, об угрозе применения баллистики объявили на востоке страны.
Речь идет о таких областях:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Запорожской.
Обновлено 00:51. Последовали отбои на западе, а восток и частично юг все еще "красный".
Напомним, что в Ровенской области 29 января раздавались взрывы около полуночи. Враг атаковал западные области беспилотниками.
Также мы сообщали, что более трех часов в Украине продолжалась воздушная тревога. В частности, под угрозой ударных БпЛА находились Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская области.
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