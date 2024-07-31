Повітряна тривога в Україні в ніч проти 31 липня — подробиці атаки від ПС

Повітряна тривога триває вже п'ять годин — над якими містами скупчились БпЛА
31 липня 2024 03:57
оновлено: 04:05
Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня продовжується. Попри відбій небезпеки по винищувачу МіГ-31К, який здійснив посадку, триває загроза ударних безпілотників. Наразі ворожі цілі виявили поблизу Херсона, Броварів, Борисполя і Черкас.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За інформацією військових, ударні безпілотники летять в напрямку Черкас, Броварів, Борисполя та Херсона.
Наразі повітряна тривога оголошена в більшості областей країни:
- Київській та Києва;
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Луганській,
- в Криму.
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