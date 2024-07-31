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Повітряна тривога триває вже п'ять годин — над якими містами скупчились БпЛА

31 липня 2024 03:57
оновлено: 04:05
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні в ніч проти 31 липня — подробиці атаки від ПС
Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: mil.in.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня продовжується. Попри відбій небезпеки по винищувачу МіГ-31К, який здійснив посадку, триває загроза ударних безпілотників. Наразі ворожі цілі виявили поблизу Херсона, Броварів, Борисполя і Черкас.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в ніч проти 31 липня

За інформацією військових, ударні безпілотники летять в напрямку Черкас, Броварів, Борисполя та Херсона.

З чим пов'язана повітряна тривога вночі 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в більшості областей країни:

  • Київській та Києва;
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • в Криму.
Ворожа атака на Україну в ніч проти 31 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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