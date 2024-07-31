Повітряна тривога в Україні в ніч проти 31 липня — подробиці атаки від ПС

Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня продовжується. Попри відбій небезпеки по винищувачу МіГ-31К, який здійснив посадку, триває загроза ударних безпілотників. Наразі ворожі цілі виявили поблизу Херсона, Броварів, Борисполя і Черкас.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За інформацією військових, ударні безпілотники летять в напрямку Черкас, Броварів, Борисполя та Херсона.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в більшості областей країни:

Київській та Києва;

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Луганській,

в Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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