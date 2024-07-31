Воздушная тревога в Украине в ночь на 31 июля — подробности атаки от ПС

Воздушная тревога длится уже пять часов — над какими городами скопились БпЛА
31 июля 2024 03:57
обновлено: 04:05
Ударный беспилотник летит воздушным пространством. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается. Несмотря на отбой опасности по совершившему посадку истребителю МиГ-31К, продолжается угроза ударных беспилотников. Вражеские цели обнаружили вблизи Херсона, Броваров, Борисполя и Черкасс.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По информации военных, ударные беспилотники летят в направлении Черкасс, Броваров, Борисполя и Херсона.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны:
- Киевской и Киевской;
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Луганской,
- в Крыму.
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