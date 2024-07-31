Воздушная тревога в Украине в ночь на 31 июля — подробности атаки от ПС

Ударный беспилотник летит воздушным пространством. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается. Несмотря на отбой опасности по совершившему посадку истребителю МиГ-31К, продолжается угроза ударных беспилотников. Вражеские цели обнаружили вблизи Херсона, Броваров, Борисполя и Черкасс.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По информации военных, ударные беспилотники летят в направлении Черкасс, Броваров, Борисполя и Херсона.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны:

Киевской и Киевской;

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Донецкой,

Луганской,

в Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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