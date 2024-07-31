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Воздушная тревога длится уже пять часов — над какими городами скопились БпЛА

31 июля 2024 03:57
обновлено: 04:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине в ночь на 31 июля — подробности атаки от ПС
Ударный беспилотник летит воздушным пространством. Фото: mil.in.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается. Несмотря на отбой опасности по совершившему посадку истребителю МиГ-31К, продолжается угроза ударных беспилотников. Вражеские цели обнаружили вблизи Херсона, Броваров, Борисполя и Черкасс.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в ночь на 31 июля

По информации военных, ударные беспилотники летят в направлении Черкасс, Броваров, Борисполя и Херсона.

С чем связана воздушная тревога ночью 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в большинстве областей страны:

  • Киевской и Киевской;
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • в Крыму.
Вражеская атака на Украину в ночь на 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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