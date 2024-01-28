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Повітряна тривога у низці областей — які регіони може атакувати ворог

28 січня 2024 01:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога в Україні 28 січня
Ворожа ракета над Україною. Фото: Повітряні сиди
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога в Україні, 28 січня, триває у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Про це інформують Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 28 січня

Під ракетною небезпекою перебувають Харківщина та Донеччина.

Загроза ракетної небезпеки. Фото: скриншот

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Загроза застосування балістики. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.

Полтавська область
повітряна тривога
ракети
ракетний удар

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