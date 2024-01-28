Повітряна тривога у низці областей — які регіони може атакувати ворог
28 січня 2024 01:52
Ворожа ракета над Україною. Фото: Повітряні сиди
Повітряна тривога в Україні, 28 січня, триває у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Про це інформують Повітряні сили.
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Під ракетною небезпекою перебувають Харківщина та Донеччина.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.
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