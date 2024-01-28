Воздушная тревога в ряде областей – какие регионы может атаковать враг
28 января 2024 01:52
Вражеская ракета над Украиной. Фото: Воздушные сиди
Воздушная тревога в Украине, 28 января, проходит в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях. Есть угроза применения баллистического вооружения с востока.
Об этом информируют Воздушные силы.
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Под ракетной опасностью находятся Харьковщина и Донбасса.
Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий. Предварительно известно, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.
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