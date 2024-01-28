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Воздушная тревога в ряде областей – какие регионы может атаковать враг

28 января 2024 01:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в Украине 28 января
Вражеская ракета над Украиной. Фото: Воздушные сиди
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога в Украине, 28 января, проходит в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях. Есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Об этом информируют Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 28 января

Под ракетной опасностью находятся Харьковщина и Донбасса.

Угроза ракетной опасности. Фото: скриншот

Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Угроза применения баллистики. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий. Предварительно известно, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.

Полтавская область
воздушная тревога
ракеты
ракетный удар

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