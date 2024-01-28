Вражеская ракета над Украиной. Фото: Воздушные сиди

Воздушная тревога в Украине, 28 января, проходит в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях. Есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Об этом информируют Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 28 января

Под ракетной опасностью находятся Харьковщина и Донбасса.

Угроза ракетной опасности. Фото: скриншот

Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Угроза применения баллистики. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий. Предварительно известно, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.