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Повітряна тривога в низці областей — що загрожує українцям

13 грудня 2023 23:30
оновлено: 00:01
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога в низці областей — що загрожує українцям
Ворожа ракета атакує Україну. Фото ілюстративне: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога 13 грудня триває в Миколаївській, Херсонській та Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Ударні БпЛА рухаються одразу в кількох напрямках.

Про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

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23:39. Повітряна тривога охопила ще дві області.

Повітряна тривога шириться Україною. Фото: скриншот

23:51. Під ракетною небезпекою Хмельницька область

Хмельниччині загрожують ворожі БпЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили Повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

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