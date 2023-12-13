Повітряна тривога в низці областей — що загрожує українцям
Повітряна тривога 13 грудня триває в Миколаївській, Херсонській та Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Ударні БпЛА рухаються одразу в кількох напрямках.
Про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 13 грудня — яка небезпека
23:16. Атака ворожих безпілотників в напрямку Одещини.
23:39. Повітряна тривога охопила ще дві області.
23:51. Під ракетною небезпекою Хмельницька область
Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили Повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.
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