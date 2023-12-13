Воздушная тревога в ряде областей — что грозит украинцам

Вражеская ракета атакует Украину. Фото иллюстративный: Depositphotos

Воздушная тревога 13 декабря наблюдается в Николаевской, Херсонской и Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ударные БпЛА двигаются сразу в нескольких направлениях.

Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 13 декабря — какая опасность

23:16. Атака вражеских беспилотников в направлении Одесской области.

Украина под угрозой враждебных БПЛА. Фото: скриншот

23:39. Воздушная тревога охватила еще две области.

Воздушная тревога распространяется по Украине. Фото: скриншот

23:51. Под ракетной опасностью Хмельницкая область.

Хмельнитчине угрожают вражеские БПЛА. Фото: скриншот

Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы Воздушной обороны отразили 10 баллистических ракет. Наибольшие разрушения были в Днепровском районе Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.