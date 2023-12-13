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Воздушная тревога в ряде областей — что грозит украинцам

13 декабря 2023 23:30
обновлено: 00:01
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в ряде областей — что грозит украинцам
Вражеская ракета атакует Украину. Фото иллюстративный: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога 13 декабря наблюдается в Николаевской, Херсонской и Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ударные БпЛА двигаются сразу в нескольких направлениях.

Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.

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23:16. Атака вражеских беспилотников в направлении Одесской области.

Украина под угрозой враждебных БПЛА. Фото: скриншот

23:39. Воздушная тревога охватила еще две области.

Воздушная тревога распространяется по Украине. Фото: скриншот

23:51. Под ракетной опасностью Хмельницкая область.

Хмельнитчине угрожают вражеские БПЛА. Фото: скриншот

Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы Воздушной обороны отразили 10 баллистических ракет. Наибольшие разрушения были в  Днепровском районе Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.

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