Воздушная тревога в ряде областей — что грозит украинцам
Воздушная тревога 13 декабря наблюдается в Николаевской, Херсонской и Одесской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ударные БпЛА двигаются сразу в нескольких направлениях.
Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 13 декабря — какая опасность
23:16. Атака вражеских беспилотников в направлении Одесской области.
23:39. Воздушная тревога охватила еще две области.
23:51. Под ракетной опасностью Хмельницкая область.
Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы Воздушной обороны отразили 10 баллистических ракет. Наибольшие разрушения были в Днепровском районе Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.
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