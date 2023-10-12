Повітряна тривога в Україні: чергова група ворожих БпЛА прямує до півдня Одещини

Група ворожих БпЛА прямує до півдня Одещини. Фото: Google

Ворог продовжує атакувати Україну. Після опівночі, 12 жовтня, з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини видетіла чергова група ворожих БпЛА У небезпеці залишається Ізмаїльський район. Повітряна тривога досі лунає у кількох областях України.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Повітряна тривога в Україні 12 жовтня: мапа тривог

Ворог не залишає у спокої Україну. Цієї ночі ворог атакує безпілотниками та балістикою.

Так до мапи повітряних тривог додалася Кіровоградська область. Там помічені ворожі безпілотники.

Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області — загроза застосування балістичного озброєння!

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у Харкові близько 23:30 11 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога.