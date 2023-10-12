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Воздушная тревога в Украине: очередная группа вражеских БпЛА летит к югу Одесской области

12 октября 2023 00:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине: очередная группа вражеских БпЛА летит к югу Одесской области
Группа враждебных БпЛА направляется к югу Одесской области. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг продолжает атаковать Украину. После полуночи, 12 октября, из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области вылетела очередная группа вражеских БпЛА. В опасности остается Измаильский район. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 12 октября: карта тревог

Враг не оставляет в покое Украину. Этой ночью враг атакует беспилотниками и баллистикой.

Так к карте воздушных тревог добавилась Кировоградская область. Там замечены вражеские беспилотники.

Воздушная тревога в Украине 12 октября

Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 12 октября

Напомним, враг продолжает атаковать Украину дронами и ракетами. Так, в Харькове около 23:30 11 октября раздались взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор доносится воздушная тревога.

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