Воздушная тревога в Украине: очередная группа вражеских БпЛА летит к югу Одесской области
Враг продолжает атаковать Украину. После полуночи, 12 октября, из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области вылетела очередная группа вражеских БпЛА. В опасности остается Измаильский район. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
Воздушная тревога в Украине 12 октября: карта тревог
Враг не оставляет в покое Украину. Этой ночью враг атакует беспилотниками и баллистикой.
Так к карте воздушных тревог добавилась Кировоградская область. Там замечены вражеские беспилотники.
Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, враг продолжает атаковать Украину дронами и ракетами. Так, в Харькове около 23:30 11 октября раздались взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор доносится воздушная тревога.