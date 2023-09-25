Повітряна тривога зараз 25 вересня: загроза крилатих ракет

Ворог запускає ракети по Україні. Фото: Google

Територією України сьогодні, опівночі 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет. Ворог запустив ракети "Калібр " з Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з Чорного моря.

Мапа повітряних тривог нині така:

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Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу.

Повітряна тривога розповсюджується по країні:

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Мапа тривог вже така:

Нагадаємо, в Одеській області 24 вересня, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Перед цим повітряну тривогу було оголошено, окрім Одеської області, в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській й Миколаївській.