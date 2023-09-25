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Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог

25 вересня 2023 00:07
оновлено: 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 25 вересня: загроза крилатих ракет
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територією України сьогодні, опівночі 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет. Ворог запустив ракети "Калібр " з Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 25 вересня: мапа тривог

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з Чорного моря.

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 25 вересня

00:13:

Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу.

Повітряна тривога розповсюджується по країні:

Повітряна тривога 25 вересня

00:17:

Мапа тривог вже така:

Карта тривог на 25 вересня

Нагадаємо, в Одеській області 24 вересня, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Перед цим повітряну тривогу було оголошено, окрім Одеської області, в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській й Миколаївській.

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