Повітряна тривога зараз 25 вересня: загроза крилатих ракет

Повітряна тривога в Україні: чим атакує ворог
Територією України сьогодні, опівночі 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет. Ворог запустив ракети "Калібр " з Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 25 вересня: мапа тривог
Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з Чорного моря.
Мапа повітряних тривог нині така:
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Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу.
Повітряна тривога розповсюджується по країні:
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Мапа тривог вже така:
Нагадаємо, в Одеській області 24 вересня, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.
Перед цим повітряну тривогу було оголошено, окрім Одеської області, в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській й Миколаївській.