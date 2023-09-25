Воздушная тревога сейчас 25 сентября: угроза крылатых ракет

Враг запускает ракеты по Украине. Фото: Google

По территории Украины сегодня, в полночь 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет. Враг запустил ракеты "Калибр" из Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 25 сентября: карта тревог

Мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет с Черного моря.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

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Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Воздушная тревога распространяется по стране:

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Карта тревог уже такова:

Напомним, в Одесской области 24 сентября, во время воздушной тревоги, раздались взрывы. Вероятно, работала противовоздушная оборона.

Перед этим воздушная тревога была объявлена, кроме Одесской области, в Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской.