Воздушная тревога сейчас 25 сентября: угроза крылатых ракет

Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг
По территории Украины сегодня, в полночь 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет. Враг запустил ракеты "Калибр" из Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога сейчас 25 сентября: карта тревог
Мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет с Черного моря.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
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Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.
Воздушная тревога распространяется по стране:
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Карта тревог уже такова:
Напомним, в Одесской области 24 сентября, во время воздушной тревоги, раздались взрывы. Вероятно, работала противовоздушная оборона.
Перед этим воздушная тревога была объявлена, кроме Одесской области, в Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской.