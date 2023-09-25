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Воздушная тревога в Украине: чем атакует враг

25 сентября 2023 00:07
обновлено: 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 25 сентября: угроза крылатых ракет
Враг запускает ракеты по Украине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины сегодня, в полночь 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет. Враг запустил ракеты "Калибр" из Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 25 сентября: карта тревог

Мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет с Черного моря.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 25 сентября

00:13:

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Воздушная тревога распространяется по стране:

Воздушная тревога 25 сентября

00:17:

Карта тревог уже такова:

Карта тревог на 25 сентября

Напомним, в Одесской области 24 сентября, во время воздушной тревоги, раздались взрывы. Вероятно, работала противовоздушная оборона.

Перед этим воздушная тревога была объявлена, кроме Одесской области, в Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской.

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