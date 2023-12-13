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Повітряна тривога в Україні — де є загроза ракетного обстрілу

13 грудня 2023 18:03
оновлено: 18:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Керована авіаційна ракета прямує до Кривого Рогу 13 грудня
Ракета в повітрі. Ілюстративне фото: Defense Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У центральній та південній частині України оголошено повітряну тривогу. У Кривому Розі є загроза обстрілу керованою авіаційною ракетою.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Авіаційна ракета у напрямку Кривого Рогу

В низці областей України лунає повітряна тривога. Зазначається, що наразі керована авіаційна ракета прямує у напрямку Кривого Рогу. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали, що в акваторії Азовського моря виявлено активність ворожої тактичної авіації.

Повідомлення про напрям ракети
Повідомлення про напрям ракети. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога 13 грудня

Повітряна тривога зараз лунає у таких областях:

  • Миколаївська;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедах", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".

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