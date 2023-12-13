Керована авіаційна ракета прямує до Кривого Рогу 13 грудня

Повітряна тривога в Україні — де є загроза ракетного обстрілу
У центральній та південній частині України оголошено повітряну тривогу. У Кривому Розі є загроза обстрілу керованою авіаційною ракетою.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Авіаційна ракета у напрямку Кривого Рогу
В низці областей України лунає повітряна тривога. Зазначається, що наразі керована авіаційна ракета прямує у напрямку Кривого Рогу. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали, що в акваторії Азовського моря виявлено активність ворожої тактичної авіації.
Повітряна тривога 13 грудня
Повітряна тривога зараз лунає у таких областях:
- Миколаївська;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська.
Нагадаємо, Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедах", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".
Читайте Новини.LIVE!