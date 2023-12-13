Управляемая авиационная ракета направляется в Кривой Рог 13 декабря

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза ракетного обстрела
В центральной и южной части Украины объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге есть угроза обстрела управляемой авиационной ракетой.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Авиационная ракета в направлении Кривого Рога
В ряде областей Украины раздается воздушная тревога. Отмечается, что в настоящее время управляемая авиационная ракета следует в направлении Кривого Рога. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что в акватории Азовского моря обнаружена активность вражеской тактической авиации.
Воздушная тревога 13 декабря
Воздушная тревога сейчас звучит в следующих областях:
- Николаевская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская.
Напомним, Воздушные силы опубликовали результаты успешной работы по "шахедам", атаковавшим Одесскую область в ночь на 13 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеский дрон с помощью ПЗРК "Игла".
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