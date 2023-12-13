Управляемая авиационная ракета направляется в Кривой Рог 13 декабря

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Defense Express

В центральной и южной части Украины объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге есть угроза обстрела управляемой авиационной ракетой.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Авиационная ракета в направлении Кривого Рога

В ряде областей Украины раздается воздушная тревога. Отмечается, что в настоящее время управляемая авиационная ракета следует в направлении Кривого Рога. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что в акватории Азовского моря обнаружена активность вражеской тактической авиации.

Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога 13 декабря

Воздушная тревога сейчас звучит в следующих областях:

Николаевская;

Запорожская;

Херсонская;

Кировоградская;

Днепропетровская.

Карта воздушных тревог

Напомним, Воздушные силы опубликовали результаты успешной работы по "шахедам", атаковавшим Одесскую область в ночь на 13 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеский дрон с помощью ПЗРК "Игла".