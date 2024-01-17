В Україні оголошено повітряну тривогу ввечері 17 січня

Ворожий безпілотник в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео Лампа знань

В Україні оголошено повітряну тривогу. Для деяких областей існує небезпека. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська, Кіровоградська та Харківська області перебувають під загрозою застосування ударних безпілотників ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначають у ПС ЗСУ, сигнал повітряної тривоги лунає через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по областях України.

"Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — зазначили у ПС ЗСУ.

Скриншот дописів ПС ЗСУ

Також повідомляється, що зараз Харківська область перебуває у небезпеці, яка пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Донецька;

Миколаївська;

Запорізька;

Херсонська.

Мапа повітряних тривог 17 січня

Нагадаємо, ворог здійснив чергову атаку на Україну сьогодні, 17 січня. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити два російські безпілотники над Херсонською та Миколаївською областями.