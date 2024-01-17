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Повітряна тривога в Україні — яка небезпека для регіонів

17 січня 2024 20:52
оновлено: 21:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу ввечері 17 січня
Ворожий безпілотник в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео Лампа знань
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. Для деяких областей існує небезпека. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська, Кіровоградська та Харківська області перебувають під загрозою застосування ударних безпілотників ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначають у ПС ЗСУ, сигнал повітряної тривоги лунає через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по областях України.

"Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — зазначили у ПС ЗСУ.

Скриншот дописів ПС ЗСУ
Скриншот дописів ПС ЗСУ

Також повідомляється, що зараз Харківська область перебуває у небезпеці, яка пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська;
  • Донецька;
  • Миколаївська;
  • Запорізька;
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог 17 січня

Нагадаємо, ворог здійснив чергову атаку на Україну сьогодні, 17 січня. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити два російські безпілотники над Херсонською та Миколаївською областями.

війна
Україна
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