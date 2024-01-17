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Воздушная тревога в Украине — какая опасность для регионов

17 января 2024 20:52
обновлено: 21:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога вечером 17 января
Вражеский беспилотник в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео Лампа знаний
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине объявлена воздушная тревога. В некоторых областях существует опасность. Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Кировоградская и Харьковская области находятся под угрозой применения ударных беспилотников врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как указывают в ПС ВСУ, сигнал воздушной тревоги раздается из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА по областям Украины.

"Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская области — угроза применения ударных БпЛА!" — отметили в ВС ВСУ.

Скриншот сообщений ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Также сообщается, что Харьковская область находится в опасности, которая связана с активностью вражеской тактической авиации.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская;
  • Донецкая;
  • Николаевская;
  • Запорожская;
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог 17 января

Напомним, враг совершил очередную атаку на Украину сегодня, 17 января. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить два российских беспилотника над Херсонской и Николаевской областями.

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Украина
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