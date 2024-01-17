В Украине объявлена воздушная тревога вечером 17 января

Вражеский беспилотник в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео Лампа знаний

В Украине объявлена воздушная тревога. В некоторых областях существует опасность. Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Кировоградская и Харьковская области находятся под угрозой применения ударных беспилотников врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза ударных БпЛА в Украине 17 января

Как указывают в ПС ВСУ, сигнал воздушной тревоги раздается из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА по областям Украины.

"Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская области — угроза применения ударных БпЛА!" — отметили в ВС ВСУ.

Скриншот поста ПС ВСУ

Также сообщается, что Харьковская область находится в опасности, которая связана с активностью вражеской тактической авиации.

Скриншот поста ПС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Донецкая;

Николаевская;

Запорожская;

Херсонская.

Карта воздушных тревог 17 января

Напомним, враг совершил очередную атаку на Украину сегодня, 17 января. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить два российских беспилотника над Херсонской и Николаевской областями.