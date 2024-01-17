В Украине объявлена воздушная тревога вечером 17 января

Воздушная тревога в Украине — какая опасность для регионов
В Украине объявлена воздушная тревога. В некоторых областях существует опасность. Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Кировоградская и Харьковская области находятся под угрозой применения ударных беспилотников врага.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Угроза ударных БпЛА в Украине 17 января
Как указывают в ПС ВСУ, сигнал воздушной тревоги раздается из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА по областям Украины.
"Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская области — угроза применения ударных БпЛА!" — отметили в ВС ВСУ.
Также сообщается, что Харьковская область находится в опасности, которая связана с активностью вражеской тактической авиации.
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Донецкая;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Херсонская.
Напомним, враг совершил очередную атаку на Украину сегодня, 17 января. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить два российских беспилотника над Херсонской и Николаевской областями.
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