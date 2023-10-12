Повітряна тривога в Україні: які області під загрозою

Термінова новина

Увечері, 12 жовтня, на території України оголосили повітряну тривогу. Імовірно, є ракетна небезпека.

Про це повідомляють Військово-повітряні сили України.

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У Повітряних силах України зазначили, що повітряна тривога звучить в Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Станом на 21:11 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

У Повітряних силах України закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу та проїхати в укриття.

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