Повітряна тривога в Україні: які області під загрозою
12 жовтня 2023 21:13
Термінова новина
Увечері, 12 жовтня, на території України оголосили повітряну тривогу. Імовірно, є ракетна небезпека.
Про це повідомляють Військово-повітряні сили України.
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У Повітряних силах України зазначили, що повітряна тривога звучить в Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.
Станом на 21:11 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
У Повітряних силах України закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу та проїхати в укриття.
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