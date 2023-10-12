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Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой

12 октября 2023 21:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой
Срочная новость
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вечером, 12 октября, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вероятно, есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Военно-воздушные силы Украины.

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В воздушных силах Украины отметили, что воздушная тревога звучит в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.

По состоянию на 21:11, карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

В Воздушных силах Украины призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и проехать в укрытие.

Новость дополняется.

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