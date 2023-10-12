Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой
12 октября 2023 21:13
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Вечером, 12 октября, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вероятно, есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Военно-воздушные силы Украины.
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В воздушных силах Украины отметили, что воздушная тревога звучит в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.
По состоянию на 21:11, карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
В Воздушных силах Украины призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и проехать в укрытие.
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