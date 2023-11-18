В Україні оголошена повітряна тривога — яка загроза зараз, 18 листопада

БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога оголошена ввечері 18 листопада у низці областей на півночі України. Військові попереджають про загрозу ударних дронів ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 20:59 повітряна тривога оголошена у Сумській та Полтавській областях.

Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА.

"Рух ворожих БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про рух ворожиз БпЛА 18 листопада

21:12 Повітряна тривога оголошена у Чернігівській області.

"Шахеди" рухаються у західному напрямку. Загроза для Чернігівської області", — повідомляють у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада

21:19 Загроза поширилася на Київську область.

21:20 Повітряні сили попереджають про загрозу для Харківської області. Тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

21:25 Повітряна тривога поширилася на Черкаську область.

21:32 Як повідомляють повітряні сили, чергова група ворожих БпЛА рухається через Сумщину у південно-західному напрямку.

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