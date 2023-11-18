В Україні оголошена повітряна тривога — яка загроза зараз, 18 листопада

Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою ворожих дронів
Повітряна тривога оголошена ввечері 18 листопада у низці областей на півночі України. Військові попереджають про загрозу ударних дронів ворога.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 18 листопада
Станом на 20:59 повітряна тривога оголошена у Сумській та Полтавській областях.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА.
"Рух ворожих БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області", — йдеться у повідомленні.
21:12 Повітряна тривога оголошена у Чернігівській області.
"Шахеди" рухаються у західному напрямку. Загроза для Чернігівської області", — повідомляють у Повітряних силах.
21:19 Загроза поширилася на Київську область.
21:20 Повітряні сили попереджають про загрозу для Харківської області. Тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
21:25 Повітряна тривога поширилася на Черкаську область.
21:32 Як повідомляють повітряні сили, чергова група ворожих БпЛА рухається через Сумщину у південно-західному напрямку.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!