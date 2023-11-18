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Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою ворожих дронів

18 листопада 2023 20:59
оновлено: 21:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Україні оголошена повітряна тривога — яка загроза зараз, 18 листопада
БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Повітряна тривога оголошена ввечері 18 листопада у низці областей на півночі України. Військові попереджають про загрозу ударних дронів ворога. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

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Станом на 20:59 повітряна тривога оголошена у Сумській та Полтавській областях. 

Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада
Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА. 

"Рух ворожих БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про рух ворожиз БпЛА 18 листопада
Повідомлення про рух ворожиз БпЛА 18 листопада

21:12 Повітряна тривога оголошена у Чернігівській області. 

"Шахеди" рухаються у західному напрямку. Загроза для Чернігівської області", — повідомляють у Повітряних силах. 

Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада
Карта повітряних тривог ввечері 18 листопада

21:19 Загроза поширилася на Київську область. 

21:20 Повітряні сили попереджають про загрозу для Харківської області. Тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

21:25 Повітряна тривога поширилася на Черкаську область. 

21:32 Як повідомляють повітряні сили, чергова група ворожих БпЛА рухається через Сумщину у південно-західному  напрямку. 

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