Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой вражеских дронов arrow

Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой вражеских дронов

18 ноября 2023 20:59
обновлено: 21:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза сейчас, 18 ноября
БпЛА летит в ночном небе. Фото: mil.in.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Воздушная тревога объявлена вечером 18 ноября в ряде областей на севере Украины. Военные предупреждают об угрозе ударных дронов врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 18 ноября

По состоянию на 20.59 воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях.

Карта воздушных тревог вечером 18 ноября
Карта воздушных тревог вечером 18 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА.

"Движение вражеских БпЛА через Сумщину в направлении Полтавской области", — говорится в сообщении.

Сообщение о движении вражеских БпЛА 18 ноября
Сообщение о движении вражеских БпЛА 18 ноября

21:12 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области.

"Шахеды" движутся в западном направлении. Угроза Черниговской области", — сообщают в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог вечером 18 ноября
Карта воздушных тревог вечером 18 ноября

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме