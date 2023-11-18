В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза сейчас, 18 ноября

Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой вражеских дронов
Воздушная тревога объявлена вечером 18 ноября в ряде областей на севере Украины. Военные предупреждают об угрозе ударных дронов врага.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 18 ноября
По состоянию на 20.59 воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА.
"Движение вражеских БпЛА через Сумщину в направлении Полтавской области", — говорится в сообщении.
21:12 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области.
"Шахеды" движутся в западном направлении. Угроза Черниговской области", — сообщают в Воздушных силах.
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