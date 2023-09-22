Повітряна тривога зараз 22 вересня: загроза крилатих ракет

Пуски ворожих ракет. Фото: Google

Територією України сьогодні після опівночі, 22 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Моніторингові канали повідомляють, що існує агроза застосування балістичного озброєння.

У небезпеці:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька області.

Нагадаємо, близько сьомої вечора 21 вересня в Україні почала лунати повітряна тривога. У Повітряних Силах зазначили, що загроза триває для південних областей. Наразі зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

Також ми писали, що під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.