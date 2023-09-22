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Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

22 вересня 2023 00:31
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 22 вересня: загроза крилатих ракет
Пуски ворожих ракет. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територією України сьогодні після опівночі, 22 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Моніторингові канали повідомляють, що існує агроза застосування балістичного озброєння.

У небезпеці:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька області.

Карта повітряних тривог 22 вересня

Нагадаємо, близько сьомої вечора 21 вересня в Україні почала лунати повітряна тривога. У Повітряних Силах зазначили, що загроза триває для південних областей. Наразі зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

Також ми писали, що під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.

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